Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, neuwertige Landmaschine gestohlen Von Ausstellungsgelände

SteinfurtSteinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben vom Ausstellungsgelände eines Landmaschinenhandels am Kreuzweg einen neuwertigen Hoflader gestohlen. Die Landmaschine wurde am frühen Montagmorgen (14.12.2020) in der Zeit zwischen 05.15 Uhr und 06.45 Uhr entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge schraubten die Täter ein Element des Zauns auf. So gelangten sie offenbar auf das Betriebsgelände. Bei dem Hoflader handelt sich dabei um einen roten Weidemann Hoftrac Typ 1260. Das Fahrzeug ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Täterhinweise liegen keine vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

