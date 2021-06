Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochmittag (16.06.2021) in der Parkanlage Villa Berg zwei 41 und 47 Jahre alte Frauen sexuell belästigt. Die beiden Frauen saßen gegen 12.00 Uhr auf einer Parkbank, als die 41-Jährige auf den Mann aufmerksam wurde, der in einigen Metern Entfernung seine Hose geöffnet hatte und sein Glied erkennbar war. Die 41-Jährige machte ihre Begleiterin darauf aufmerksam, während der Unbekannte seine Hose schloss und wegging. Die Frau beschrieb den Mann als etwa 35 bis 40 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Er soll schlank gewesen sein und kurze ungepflegte dunkle Haare haben. Zur Tatzeit soll er ein grünes T-Shirt, das ihm viel zu kurze war, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

