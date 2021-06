Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Nord-Süd-Straße und Industriestraße hat sich am Mittwoch (16.06.2021) ein 55 Jahre alter Rollerfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Eine 83 Jahre alte Frau war gegen 12.55 Uhr mit ihrem Opel in der Nord-Süd-Straße Richtung Vaihinger Straße unterwegs und wollte nach links in die Industriestraße abbiegen. Im Einmündungsbereich stieß sie mit dem Rollerfahrer zusammen, der ihr in der Nord-Süd-Straße entgegenkam und nach ersten Ermittlungen bei Grün gefahren ist. Der 55-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

