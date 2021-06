Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-West (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Mittwochnachmittag (16.06.2021) in einem Mehrfamilienhaus an der Forststraße ein Brand ausgebrochen. Eine Anruferin bemerkte den Brand im dritten Obergeschoss gegen 14.35 Uhr und alarmierte die Polizei. Drei Bewohner der betroffenen Wohnung brachten sich selbst in Sicherheit. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell