Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach mutmaßlicher Vergewaltigung - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (15.06.2021) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 19 Jahre alte Frau im Schlossgarten vergewaltigt zu haben. Die 19-Jährige war am Mittwoch (12.05.2021) gegen 22.00 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs und traf dort auf den ihr bekannten 22-Jährigen, der sie in den Schlossgarten gedrängt und dort vergewaltigt haben soll. Die Ermittler durchsuchten am Dienstag (15.06.2021) die Wohnung des Tatverdächtigen und nahmen ihn aufgrund eines bereits erwirkten Haftbefehls fest. Der 22-jährige Deutsche wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl aufrechterhielt und in Vollzug setzte.

