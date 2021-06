Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit Messer verletzt - Tatverdächtiger ermittelt und in Haft

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (10.06.2021) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Samstag (05.06.2021) im Bereich des Stadtgartens bei einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, bei der ein 19 Jahre alter Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden ist (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 05.06.2021 unter https://t1p.de/0k2w). Eine Haftrichterin erließ am Donnerstag (10.06.2021) gegen den 22-jährigen Deutschen den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf dauern an.

