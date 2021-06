Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten mehrere Tausend Euro

Stuttgart-West (ots)

Betrüger haben am Montag (14.06.2021) einen 71 Jahre alten Mann aus Stuttgart-West um mehrere Tausend Euro betrogen. Ein angeblicher Polizeibeamter rief den Senior gegen 12.00 Uhr an und erzählte ihm von einem angeblichen Raub an der Wohnanschrift des 71-Jährigen. Am Tatort sei auch ein Zettel mit dem Namen des 71-Jährigen gefunden worden. Ein Angestellter der Bank des Seniors solle ebenfalls zu dieser Bande gehören. Um diesen Bankmitarbeiter überführen zu können solle der 71 Jahre alte Mann nun Geld abheben. Als der Senior sein Misstrauen äußerte und eine Art Legitimation forderte, wurde er angewiesen, während des Gesprächs die 110 zu wählen. Daraufhin ging ein zweiter Täter ans Telefon und bestätigte alles. Der 71-Jährige ließ sich zunächst überzeugen und hob das Geld von seiner Bank ab. Er übergab daraufhin gegen 15.45 Uhr das in einem Briefumschlag befindliche Bargeld an seiner Haustür an einen Komplizen. Der Abholer des Geldes war zirka 30 Jahre alt, hatte kurze Locken und war zwischen 175 bis 180 Zentimeter groß. Er trug zur Tatzeit ein helles T-Shirt, eine lange dunkle Hose und hatte eine schwarze Einkaufstasche aus Leinen bei sich. Er soll deutsch mit süd-ost-europäischem Akzent gesprochen haben. Der Senior schöpfte nach der Übergabe Verdacht und rief die Polizei. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze: - Seien Sie sich bewusst, dass die Betrüger absichtlich Druck und immensen Stress aufbauen, um gewollt Ängste und Sorgen zu schüren - diese sind jedoch unbegründet. Lassen Sie sich keineswegs, egal zu welcher Uhrzeit, unter Druck setzen. - Ziehen Sie bei Bedenken Verwandte, Vertrauenspersonen oder die echte Polizei in Ihre Entscheidungen mit ein. - Legen Sie bei dem kleinsten Zweifel den Telefonhörer auf und wählen Sie mit der 110 den Polizeinotruf. Drücken Sie NICHT die Rückruftaste, ansonsten landen Sie wieder bei den Betrügern. - Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

