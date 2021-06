Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (13.06.2021) in der Klopstockstraße hat sich ein 44 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Ein 60 Jahre alter Rollerfahrer war gegen 07.45 Uhr in der Klopstockstraße in Richtung Gutbrodstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Klopstockstraße/Gutbrodstraße überholte er eine in gleiche Richtung fahrende Fahrradfahrerin und kam dabei auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich fuhr der 44-Jährige aus der Gutbrodstraße kommend nach rechts in die Klopstockstraße ein. Als ihm der 60-Jährige auf seiner Fahrbahn entgegenkam, bremste er sein Motorrad ab. Dabei kam er mutmaßlich aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Kartons zu Fall und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Ermittlungen zufolge berührten sich beide Fahrzeuge nicht. Am Motorrad entstand ein geschätzter Schaden von mehreren Hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell