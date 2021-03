Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Im Rahmen einer Ruhestörung haben Polizeibeamtinnen und -beamten in der Nacht auf Freitag einen 35-Jährigen in Untergruppenbach in Gewahrsam genommen. Anwohner hatten die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung beleidigte der 35-Jährige bereits die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Im Anschluss beruhigte er sich, weshalb die Streife die Örtlichkeit zunächst verließ. Gegen 1 Uhr kam es erneut zu einem Polizeieinsatz in der Wohnung des Mannes. Aufgrund der Aggressivität des 35-Jährigen und Beleidigungen gegenüber den Polizistinnen und Polizisten drohten diese ihm den Gewahrsam an. Infolgedessen provozierte der Mann weiter. Bei der anschließenden Fixierung leistete er Widerstand und schlug und trat nach zwei Polizisten. Diese blieben unverletzt. Danach brachten die Streifenwagenbesatzungen den 35-Jährigen in eine Zelle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Mann muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Heilbronn: Radfahrer in Hundeleine hängengeblieben

Ein Radfahrer ist am Mittwoch in Heilbronn mit seinem Fahrrad in einer gespannten Hundeleine hängengeblieben und gestürzt. Gegen 19 Uhr war der 42-Jährige auf einem Radweg abseits der Neckartalstraße in Fahrtrichtung Untereisesheim unterwegs. Unmittelbar vor der Neckargartacher Brücke fuhr er bergab. Auf Höhe einer Parkbank befand sich zum gleichen Zeitpunkt eine 53-Jährige mit einem Hund. Die Leine erstreckte sich dabei quer über den Radweg, da die Frau den Hund zu sich ziehen wollte. Aufgrund des Hindernisses stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Nordheim: 18.000 Euro Sachschaden bei Kollision

Weil eine 62-Jährige am Donnerstagmittag einen Pkw übersah, kam es in Nordheim zu einem Unfall. Die Frau befuhr mit ihrem Daimler-Benz gegen 13.15 Uhr die Nordstraße in östliche Richtung. An der Kreuzung zur Landwehrstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Audi. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich zog sich der 22-jährige Audi-Fahrer leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Bei Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell