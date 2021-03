Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Biberach: Düngerkugeln auf Spaziergängerin geschleudert - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach sucht nach Zeugen, die am Mittwochnachmittag eine Auseinandersetzung auf einem Feldweg zwischen Heilbronn-Biberach und Bad Wimpfen beobachten konnten. Eine 27-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Hund auf dem asphaltierten Feldweg im Gewann Dornet spazieren, als aus Richtung Obereisesheim ein 50-Jähriger mit seinem Ackerschlepper angefahren kam. Um den Traktor passieren zu lassen, ging die Frau mit ihrem Hund von der Straße und stellte sich auf eine angrenzende Wiese. Dies war wohl nicht im Sinne des Traktorfahrers, denn er schaltete, als er sich auf Höhe der Frau befand, das Düngerstreugerät an seinem Gefährt an. Der Schlepper bog dann auf die Wiese ab und blieb schließlich direkt neben der Frau und ihrem Hund stehen, allerdings ohne das Düngegerät auszuschalten. Nach Angaben der 27-Jährigen prasselten die steinharten Düngerkugeln auf sie und ihr Haustier ein. Erst als der 50-Jährige selbst aus seinem Traktor stieg, soll er die Düngestreuanlage ausgeschaltet haben. Daraufhin entwickelte sich ein kurzes Wortgefecht zwischen den beiden Personen, nach welchem die Hundehalterin schließlich davonging und sich bei der Polizei meldete. Diese sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07131 28330 zu melden.

A81/ Widdern: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Am Montagabend starb ein 36-Jähriger bei einem Unfall auf der A81 bei Widdern. (Wir berichteten am 09.03.2021.) Der Mann war mit seinem Volvo gegen 21.45 Uhr von der Fahrbahn an der Einfahrt der Rastanlage Jagsttal Ost abgekommen und wurde dort mit seinem Wagen in die Luft katapultiert. Der 36-Jährige konnte schließlich nur noch tot aus seinem Auto geborgen werden. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder die Fahrer der LKW, die zum Unfallzeitpunkt auf der Rastanlage direkt nach dem Verzögerungsstreifen geparkt waren, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 60040 entgegengenommen.

Heilbronn: Zeuge in silbernem Mercedes nach Unfall am Wartberg gesucht

Nachdem es am Dienstagnachmittag auf der Straße, die auf den Wartberg in Heilbronn hochführt, zu einem Unfall gekommen ist, sucht die Polizei nach einem engagierten Zeugen. Dieser kam gegen 14.45 Uhr mit einer silbernen Mercedes der C- oder E-Klasse aus Richtung der Bundesstraße 39. Hinter ihm befand sich ein Fahrzeug. In einer unübersichtlichen Kurve kam beiden Fahrzeugen ein 18-Jähriger mit seinem Auto entgegen. Nachdem alle Beteiligten aneinander vorbeigefahren waren, verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Der unbekannte Zeuge half dem 18-Jährigen und seinem Beifahrer aus dem Fahrzeug. Zur Klärung der genauen Unfallumstände sucht die Polizei den unbekannten Zeugen und bittet diesen, sich unter der Telefonnummer 07131 1042500 beim Polizeirevier zu melden.

Bad Friedrichshall: Karton mit Randdämmkeilen verloren

Ein Karton ist am Mittwochmorgen von der Ladefläche eines unbekannten PKW heruntergefallen und hat dabei einen Opel Zafira beschädigt. Dessen 70-jähriger Fahrer war gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 27 von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Mosbach unterwegs. Im Gegenverkehr in Bad Friedrichshall fuhr ein Kastenwagen, der mindestens zwei Kartons geladen hatte. Einer der mit Randdämmkeilen für Dichtungsarbeiten befüllte Karton fiel auf die Gegenfahrbahn, wobei an dem Opel Zafira ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro entstand. Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Fahrer des Kastenwagens. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710.

Gemmingen: Trotz Gegenverkehr überholt, infolge drei Unfallbeteiligte

Ein misslungenenes Überholmanöver hat am Mittwochmorgen in Gemmingen zu einer Kollision geführt. Der 58-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine war gegen 7 Uhr auf der Landesstraße von Gemmingen kommend in Fahrtrichtung Stetten unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte er trotz Gegenverkehr den vor ihm befindlichen Fahrradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste eine entgegenkommende 49-Jährige mit ihrem Kleinbus eine Notbremsung einleiten. Ein hinter ihr fahrender 29-Jähriger Kraftradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Fahrzeugheck des Renault Trafic. Gücklicherweise wurde niemand verletzt. An dem Krad und dem Kleinbus entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1.700 Euro. Der Fahrer der Sattelzugemaschine entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei konnte ihn aber im Anschluss ermitteln.

Heilbronn: Aggressiven 44-Jährigen in Gewahrsam genommen

Nachdem sich ein 44-Jähriger am Mittwochabend in einem Discountmarkt am Berliner Platz in Heilbronn aggressiv gezeigt hatte, nahmen Polizeibeamte den Mann in Gewahrsam. Aufgrund seiner Alkoholisierung hatte der 44-Jährige in dem Laden mehrere Flaschen beschädigt und die Mitarbeiter verbal angegriffen. Ein Securitymitarbeitrer fixierte den Radalierer bis die Streifenwagenbesatzung eintraf. Die Beamten legten dem Mann Handschließen an, weil sich dieser unkooperativ und aggressiv zeigte. Anschließend brachten die Polizisten den 44-Jährigen in eine Gewahrsamszelle. Währenddessen beleidigte der Mann die Beamten und spuckte einem Polizisten ins Gesicht. Der 44-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Weinsberg: Zeugen nach sexueller Belästigung im Alten Ziegeleipark gesucht

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei im Fall einer sexuellen Belästigung in Weinsberg. Gegen 19 Uhr hatte ein Mann am Mittwoch einer 36-Jährigen im Alten Ziegeleipark neben den Bahngleisen im Vorbeigehen an das Gesäß gegriffen. Als die Frau um Hilfe schrie, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung Bahnhof. Zuvor hatte der Mann mit der Frau in der Stadtbahn von Heilbronn in Richtung Weinsberg gesessen. Die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung konnte anschließend einen 23-Jährigen im Stadtpark antreffen, auf den die Beschreibung der Frau passte. Um den Fall abschließend zu klären, sucht die Polizei Weinsberg nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07134 9920 melden sollen.

Eberstadt: Einbruch in Baucontainer

Mit einem unbekannten Werkzeug haben Diebe das Vorhängeschloss eines Baucontainers in Eberstadt durchtrennt. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Dienstag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr in der Lennacher Straße. Aus dem Baucontainer entwendeten die Unbekannten mehrere Maschinen im Wert von circa 7.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell