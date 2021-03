Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Autoteile im Wald entsorgt

Unbekannte entsorgten in den vergangenen Tagen zahlreiche Autoteile in einem Waldstück bei Walldürn. Die Umweltverschmutzer legten die älteren Opel-Displays an einem Waldweg zwischen Walldürn und Hornbach ab und machten sich danach aus dem Staub. Zeugen entdeckten den Unrat am Mittwochvormittag auf dem ersten Waldweg nach der Saatschule in Richtung Märzenbrünnle und verständigten die Polizei. Diese sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06282 926660 vom Polizeiposten Walldürn entgegengenommen.

