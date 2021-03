Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unfall auf der Kreuzung

Weil eine 61-Jährige am Mittwochvormittag an einer Öhringer Kreuzung wohl einen LKW übersah, kam es gegen 10 Uhr zum Unfall. Die Frau fuhr in ihrem Citroen den Hofgartenweg entlang, als sie nach links in die Uhlandstraße einbiegen wollte. Dabei bemerkte sie den vorfahrtsberechtigten LKW eines 55-Jährigen vermutlich nicht und prallte mit ihrem Wagen in die Seite des Lasters. Ihr Auto wurde daraufhin abgewiesen und kollidierte mit einer Ampel. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Ingelfingen: Leicht verletzt bei Auffahrunfall

Ein 25-Jähriger wurde nach einem Unfall am Mittwochnachmittag in Ingelfingen von Rettungskräften versorgt. Der junge Mann fuhr in seinem BMW gegen 14.30 Uhr hinter dem Opel einer 57-Jährigen. Als die Opel-Fahrerin von der Künzelsauer Straße nach links in die Mariannenstraße einbiegen wollte, musste sie ihren Wagen aufgrund von entgegenkommenden Autos verkehrsbedingt abbremsen. Das übersah der 25-Jährige wohl und prallte mit seinem Wagen ins Heck des stehenden Corsas. Der BMW- Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die 57-Jährige blieb unverletzt. Allerdings waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

