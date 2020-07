Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei sucht Zeugen nach Bedrohung im ICE 802

Brandenburg-Havelland (ots)

Nach einem Einsatz der Bundespolizei am Freitag in einem ICE am Bahnhof Friesack, werden nun weitere Zeugen gesucht.

In dem mit ca. 320 Reisenden besetzten Zug kam es gegen 13 Uhr auf der Fahrt nach Hamburg zu einer Bedrohungslage. Der Zug stoppte daraufhin außerplanmäßig in Friesack, wo Bundespolizisten die Reisenden evakuierten und einen 30-jährigen Mann festnahmen. Dieser befindet sich zurzeit in einer Brandenburger Justizvollzugsanstalt in Haft.

Die Bundespolizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten. In diesem Zusammenhang werden noch weitere Reisende aus dem Zug als Zeugen gesucht, die Kontakt mit der festgenommenen Person hatten bzw. Äußerungen von ihm wahrgenommen haben. Zur Tatzeit soll sich der Mann mit ungepflegtem äußeren Erscheinungsbild im dritten Waggon aufgehalten haben.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 / 20622 93 60 und unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof

Europaplatz 1

10557 Berlin

Tel. +49 (0) 30 2062293 - 16

Fax +49 (0) 30 2062293 - 29

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell