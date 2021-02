Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (66/2021) Technischer Defekt löste Brand in Hann. Münden aus

Göttingen (ots)

HANN. MÜNDEN (mb) - Unter Beteiligung der Brandursachenkommission des Landeskriminalamtes Niedersachsen und Mitarbeitern vom Institut für Schadensforschung haben die Ermittler des Polizeikommissariats Hann. Münden am gestrigen Tage (23.02.2021) erneut den Brandort in der Altstadt aufgesucht.

Das Feuer, das am Morgen des 23. Januar 2021 im hinteren Bereich der Garage eines Gebäudes am Aegidiiplatz ausbrach und sich von dort auf angrenzende Häuser ausbreitete (wir berichteten), ist vermutlich auf einen technischen Defekt in der Elektrik zurückzuführen. Eine Konkretisierung ist jedoch aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht mehr möglich.

Die polizeilichen Ermittlungen sind damit abgeschlossen. Die Beschlagnahme des Gebäudes wurde gestern nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen aufgehoben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell