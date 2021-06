Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntag (13.06.2021) mit einem Trick 150 Euro erbeutet. Die zwei Männer betraten zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr eine Bäckerei an der Stuttgarter Straße. Während einer der Täter eine Angestellte ablenkte, verwickelte sein mutmaßlicher Komplize einen 22 Jahre alten Angestellten in ein Gespräch über den Euro und lässt sich mehrere Geldscheine zeigen. Nachdem er anschließend seinen Einkauf bezahlt hatte, verließ er zusammen mit seinem Begleiter die Bäckerei. Am Abend stellte der 22-Jährige das Fehlen des Geldes fest. Er beschrieb den Täter als etwa 190 Zentimeter großen Mann mit kräftiger Statur. Er soll kurze schwarze Haare haben und eine dunkle Hose sowie ein olivgrünes T-Shirt der Marke Balenciaga mit weißem Aufdruck getragen haben. Sein mutmaßlicher Komplize kann nicht beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

