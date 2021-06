Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Samstag (12.06.2021) einen Pkw an der Schlosserstraße aufgebrochen und Bargeld erbeutet. Die Täter hebelten zwischen 09.30 Uhr und 17.30 Uhr die Fahrertür des weißen Mercedes Sprinter, der auf Höhe Hausnummer 19 geparkt war, auf. Sie stahlen aus dem Inneren des Fahrzeugs mehrere Hundert Euro Bargeld, das sich offenbar in einer Geldbörse in der Mittelkonsole befunden hatte. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell