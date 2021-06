Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto contra Linienbus - zwei Fahrgäste verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Unfall zwischen dem Citroen eines 38-Jährigen und einem Linienbus der Linie 74 sind am Sonntagabend (13.06.2021) zwei Fahrgäste verletzt worden. Der 38-Jährige war gegen 19.00 Uhr mit seinem Auto in der Albstraße unterwegs und wollte nach links in die Wurmlinger Straße abbiegen. Dabei streifte er den Linienbus, der ihm in der Albstraße entgegenkam. Der 50 Jahre alte Fahrer des Buses versuchte noch, durch Bremsen einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 83-jährige Frau zog sich schwere und ein 13 Jahre altes Mädchen leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

