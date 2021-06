Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher von zwei Tätern ausgeraubt

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (12.06.2021) zwei junge Männer vorläufig festgenommen, welche im Verdacht stehen, an der Schönbühlstraße auf einen 16-Jährigen eingeschlagen und ihm anschließend eine Kette und Schuhe geraubt zu haben. Der Jugendliche hielt sich gegen Mitternacht im Bereich der Stadtbücherei auf, als ihn ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger aufforderten, seine Schuhe auszuhändigen. Als er dies verweigerte schlugen und traten die Beiden auf den Jugendlichen ein und drohten damit, ihn mit einem Messer anzugreifen. Daraufhin übergab der 16-Jährige eine Kette und seine Schuhe. Der Jugendliche erlitt Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelte die beiden Tatverdächtigen und nahm sie kurze Zeit später vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sind beide Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

