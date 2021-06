Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand im Pflegestift

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Mehrere Tausend Euro Schaden und zwei leicht verletzte Personen sind die Folgen eines Brandes, der am frühen Samstagmorgen (12.06.2021) in einer Wohnung an der Schussengasse ausgebrochen war.

Mutmaßlich durch unsachgemäße Kerzennutzung geriet gegen 04.30 Uhr ein Tischgesteck in der Wohnung eines 77 und 82 Jahre alten Paares in Brand. Das Feuer griff auf wenige Möbel über, bevor es von aufmerksamen Zeugen bemerkt und der Feuerwehr gemeldet wurde. Den Einsatzkräften gelang es, die Flammen rasch zu löschen. Beide Bewohner, die das Feuer im Schlaf überraschte, wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

