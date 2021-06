Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer und Fußgängerin nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitagvormittag (11.06.2021) an der König-Karl-Straße zwischen einem 54 Jahre alten Radfahrer und einer 42 Jahre alten Fußgängerin ereignet hat. Der 54-Jährige war gegen 09.00 Uhr auf einem für Radfahrer freigegebenen Gehweg neben der König-Karl-Straße in Richtung Fellbach unterwegs. Kurz nach der Eisenbahnstraße stießen der Radfahrer und die ihm entgegenkommende 42-Jährigen zusammen. Beide stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Fußgängerin in ein Krankenhaus. Die Beamten stellten beim Radfahrer eine Alkoholbeeinflussung fest, der sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen musste. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

