Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag (10.06.2021) in eine Arztpraxis an der Schwarenbergstraße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 19.30 Uhr und 07.15 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchwühlten anschließend Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell