Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (10.06.2021) an der Kreuzung Am Neckartor/Heilmannstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Augenmerk auf Gurt-, Rotlicht- und Mobiltelefonverstöße gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 14.45 Uhr und 17.45 den Verkehr in Fahrtrichtung Bad-Cannstatt und stellten dabei insgesamt über 100 Verkehrsverstöße fest. Die Polizeibeamten ahndeten unter anderem 25 Rotlichtfahrten, 17 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht sowie 45 unerlaubte Mobiltelefonnutzungen.

