Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Menschen halten sich größtenteils an Corona-Auflagen

TrierTrier (ots)

Die Polizei kontrollierte auch in der vergangenen Woche die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln. Teilweise fanden Kontrollen gemeinsam mit den zuständigen Ordnungsbehörden statt. Am Wochenende stellten die Einsatzkräfte der Polizei 103 Verstöße fest. Die meisten Kontrollierten trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Lediglich sechs Mal mussten die Beamten wegen unerlaubter Personenansammlungen einschreiten. "Offenbar halten sich díe meisten Menschen in der Region an die Kontaktbeschränkungen," sagt Karl-Peter Jochem, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier.

