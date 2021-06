Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau offenbar sexuell belästigt - Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 43 Jahre alter Mann hat am Sonntagabend (13.06.2021) in der Klett-Passage Bierflaschen umhergeworfen und eine unbekannte Frau offenbar sexuell belästigt. Zeugen beobachteten den aggressiven Mann, wie er gegen 18.55 Uhr mehrere Bierflaschen umherwarf und einer Frau unvermittelt in den Schritt fasste. Die unbekannte Frau flüchtete daraufhin vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam. Zeugen, insbesondere die Unbekannte, die in Begleitung einer weiteren Frau war, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

