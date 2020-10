Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Diebesduo macht Beute

Trickdieben ging am Montag in Heidenheim eine Verkäuferin auf den Leim.

Ulm (ots)

Die Diebe gingen gegen 17.45 Uhr in ein Geschäft in der Innenstadt. Das Pärchen gab der Verkäuferin vor, Scheine mit bestimmten Seriennummern zu sammeln. Deshalb nahm die Verkäuferin die 50-Euro-Scheine aus der Kasse und prüfte die Nummern. Unvermittelt nahm ihr die Täterin die Scheine aus der Hand, worauf sie mit ihrem Begleiter flüchtete. Die Polizei suchte die Täter sofort mit mehreren Streifen, konnte sie aber nicht mehr antreffen.

Der Mann ist etwa 1,85 Meter groß, Mitte 30 und mollig. Die Frau ist etwa gleich alt und hat schwarze, schulterlange Haare. Beide wirkten orientalisch und waren schwarz gekleidet. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07321/3220 an die Polizei aus Heidenheim.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich an der Kasse nicht durch Gespräche oder Wünsche ablenken. Schließen Sie erst ihren Kassiervorgang ab, bevor Sie auf weitere Wünsche eingehen. Behalten Sie Ruhe, auch wenn Ihr Kunde Unruhe verbreiten will. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

