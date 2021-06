Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Sonntagnachmittag (13.06.2021) in ein Wohnheim an der Wiederholdstraße eingebrochen. Der Täter gelangte zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, mutmaßlich über ein offen stehendes Fenster, in die Wohnung einer 24-jährigen Bewohnerin. Der Unbekannte stahl aus einem Schmuckkästchen Schmuck im Wert von zirka 200 Euro. Ein 22 Jahre alter Bewohner des Wohnheims hatte im selben Zeitraum offenbar einen Mann dabei ertappt, wie dieser in seinem Zimmer dessen Rucksack durchwühlte. Als ihn der 22-Jährige ansprach, rannte der Verdächtige über das Treppenhaus in unbekannte Richtung davon. Der Verdächtige soll zwischen 30 und 35 Jahre alt, schlank mit leichtem Bauchansatz und zirka 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte kurze, leicht gelockte, braune Haare und Akne im Gesicht. Zur Tatzeit soll er ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose getragen haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

