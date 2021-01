Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mülltonnenbrand

Ludwigshafen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache entzündete sich am frühen Dienstagmorgen (12.01.2021) eine Altpapiertonne, die vor einem Anwesen in der Kirchenstraße stand. Das Feuer griff anschließend auf eine Plastikmülltonne über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell