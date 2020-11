Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 051120-901: Versuchter Einbruch in Baumarkt

BergneustadtBergneustadt (ots)

Bei einem Einbruchsversuch in einen Bergneustädter Baumarkt haben Einbrecher am Mittwochabend (4. November) einen Alarm ausgelöst. Gegen 22.00 Uhr hatte die Alarmanlage des Baumarktes in der Brückenstraße angeschlagen, nachdem die unbekannten Täter auf der Gebäuderückseite mit Hebelwerkzeugen eine Metalltüre angegangen waren; die Tür hielt dem Aufbruchsversuch aber stand. Nach der Alarmauslösung ließen sie von ihrem Versuch ab und flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

