Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 041120-899: Rettungshubschrauber nach Forstunfall im Einsatz

WipperfürthWipperfürth (ots)

Nach einem Forstunfall in Wipperfürth-Berrenberg ist am Mittwoch (4. November) ein Forstarbeiter mit einem Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen worden. Der 35-jährige Wipperfürther hatte gegen 12.30 Uhr selbst den Rettungsdienst verständigt, nachdem er bei Rückearbeiten gestolpert war. Bei dem anschließenden Sturz zog er sich eine so schwere Verletzung zu, dass er mit einem Rettunghubschrauber in eine Kölner Klinik eingeliefert werden musste.

