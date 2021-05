Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Kind auf Tretroller verletzt, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntag in der Hauptstraße sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der noch unbekannte Fahrer eines mutmaßlich dunklen Pkw, ähnlich eines VW Polo, zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, von der Unterentersbacher Straße eingebogen sein und einen 11-Jährigen, der auf seinem Tretroller auf dem Radstreifen entlang der L 94 von Biberach kommend in Richtung Zell am Harmersbach Stadtmitte unterwegs war, gestreift haben. Der Junge stürzte in Folge der Kollision in Höhe der Einmündung auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Pkw fuhr ohne anzuhalten in Richtung Stadtmitte weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.

/ph

