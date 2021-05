Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Mögliche Ausspähung von Lebensmittelautomaten

Oberwolfach (ots)

Aufmerksame Mitarbeiter einer Bäckerei in der Schwarzwaldstraße haben am Sonntagmorgen festgestellt, dass der vor der Fabrikationshalle aufgestellte Lebensmittelautomat offensichtlich bewegt worden ist. Da sich daran keine Aufbruchsspuren befanden und es in Oberwolfach an einem ähnlichen Gerät bereits zu einem vergleichbaren verdächtigen Ereignis kam, gehen die Beamten des Polizeireviers Haslach aktuell davon aus, dass Unbekannte die Automaten möglicherweise für bevorstehende Aufbrüche auskundschaften. Bisher liegen keine Hinweise auf Täter vor. Trotz verstärkter Bestreifung ist die Mithilfe der Bevölkerung unverzichtbar. Daher wird gebeten, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich entsprechender Lebensmittelautomaten dem Polizeirevier in Haslach unter Tel.: 07832 975920 oder über Polizeinotruf mitzuteilen.

