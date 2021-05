Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Beschädigt

Baden-Baden (ots)

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht auf Freitag einen in der Kaiserallee aufgestellten Fahnenmast aus der Verankerung gerissen und eine daran befestigte Fahne beschädigt. Beamte des Polizeipostens Baden-Baden Mitte wurden am Freitagmorgen im Rahmen der Fußstreife auf den Schaden aufmerksam. Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

