Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Bäume beschädigt, Zeugen gesucht

Steinach (ots)

Nach der Sachbeschädigung an zwei Bäumen sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Von Bollenbach in Richtung Steinach, kurz nach dem dortigen Waldspielplatz, hatte ein bislang Unbekannter in den vergangenen Wochen, offenbar mit einem Akku-Bohrer, Löcher in die Stämme zweier Apfelbäume gebohrt. Das Weiterwachsen beziehungsweise die Nährstoffzufuhr in die Äste wurde dadurch verhindert, was einen Schaden von rund 500 Euro nach sich zog. Zeugen wenden sich unter der Telefonnummer: 07832 975920 an die Beamten des Polizeireviers Haslach.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell