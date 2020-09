Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Arbeitsunfall

Steinach (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Montagnachmittag in einer Firma im "Bildstöckle" hat sich eine 43 Jahre alte Frau Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zugezogen und musste zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Offenburg gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen war die Arbeiterin gegen 14:40 Uhr, im Bereich einer betriebsinternen Baustelle, circa 3,5 Meter einen Treppenabgang hinabgestürzt. Ob ein Fremdverschulden in Betracht kommt, müssen die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach zeigen.

