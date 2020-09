POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Offenburg

Eine 63 Jahre alte Fiat-Fahrerin war am Montagabend auf der A5 in Höhe Anschlussstelle Lahr unterwegs. Nach ersten Ermittlungen wurde die Frau kurz nach 20 Uhr unmittelbar vor dem Abbiegen in die Anschlussstelle Lahr von einem Fahrzeug überholt, weshalb sie stark abbremsen und leicht nach links ausweichen musste. Beim anschließenden Einfahren in die Anschlussstelle kollidierte die Fahrzeuglenkerin mit einem Verkehrszeichen und kam neben der Fahrbahn auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die eingeklemmte Frau unverletzt aus ihrem Wagen retten. Das Auto musste abgeschleppt und die Fahrbahn bis zur Räumung der Unfallstelle in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden. Der entstandene Schaden beträgt insgesamt etwa 15.000 Euro.

