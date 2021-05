Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Fünf Verletzte

Sasbach (ots)

Fünf leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Freitagmorgen im Einmündungsbereich Erlenbadstraße/Oberdorfstraße. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 18-jähriger Fahrer eines VW gegen 1.20 Uhr mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit in den Einmündungsbereich gesteuert und hierbei die Vorfahrt einer 24 Jahre alten Opel-Lenkerin missachtet. Im Zuge der anschließenden Kollision wurden die beiden Fahrzeugführer sowie drei weitere im Volkswagen befindliche Insassen verletzt. Sie wurden vorsorglich in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

