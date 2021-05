Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Dieb ertappt

Kehl (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Kehl wurde am frühen Donnerstagabend einem 41 Jahre alten Fahrradfahrer in der Kinzigallee zum Verhängnis. Wie die Beamten gegen 18.40 Uhr ermitteln konnten, hatte der Mann das Mountainbike kurz zuvor in der Straße "Am Alten Sportplatz" entwendet, nachdem er das Fahrradschloss mit einem Trennschleifer durchtrennt hatte. Er sieht nun einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls entgegen.

