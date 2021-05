Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Sturz mit Folgen

Gaggenau (ots)

Betrunken und ohne Führerschein war am Donnerstagmittag ein Rollerfahrer in der Straße "Am Häuselsberg" unterwegs. Der Umstand, dass er kurz nach 13 Uhr stürzte rief letztlich die Beamten des Polizeireviers Gaggenau auf den Plan. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest attestierte ihm einen Wert von rund drei Promille. Der Leichtverletzte sieht nun allerlei strafrechtlichen Unannehmlichkeiten entgegen.

