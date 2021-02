Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: PKW ohne gültige Fahrerlaubnis geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 19.02.2021 gegen 15:45 Uhr in der Landwehrstraße in Neustadt/Wstr. wurde durch die kontrollierende Streifenwagenbesatzung festgestellt, dass der 42-jährige Fahrzeugführer aus Neustadt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrt war an dieser Stelle für den Fahrer und seine beiden Mitfahrer*innen beendet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach §21 StVG.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell