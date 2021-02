Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Mehrere Verkehrsverstöße bei Kontrollen in der Landauer Straße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittag des 19.02.2021 wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt mehrere Verkehrskontrollen in der Landauer Straße in Neustadt/Wstr. durchgeführt. Bei der genannten Kontrollstelle wurden innerhalb einer Stunde insgesamt sieben Fahrzeugführer*innen festgestellt, welche verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Weiterhin hatte ein Fahrzeugführer keinen Sicherheitsgurt angelegt und eine Fahrzeugführerin keine Sehhilfe getragen. Die Ordnungswidrigkeiten wurden entsprechend geahndet.

