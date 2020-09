POL-WOB: Verkehrskontrollen der Polizei Vorsfelde

Polizei Wolfsburg

Verkehrskontrollen der Polizei Vorsfelde

Wolfsburg

Vorsfelde, Neuhäuser Straße; Reislingen, Sandkrugstraße; Landesstraße 290 in Höhe Wendschott 17.09.20, 10.00-18.00 Uhr

Ablenkung im Straßenverkehr und Geschwindigkeitsmessungen standen im Fokus von Einsatzkräften der Polizei Vorsfelde bei gezielten Verkehrskontrollen am Donnerstag. Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr wurden an der Neuhäuser Straße, Sandkrugstraße und an der Landesstraße 290 in Höhe Wendschott (Westumgehung Vorsfelde) zahlreiche Fahrzeugführer überprüft. Gleich zwölf Autofahrer müssen sich auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt in der Flensburger Verkehrsdatei einstellen, denn sie benutzten beim Autofahren ihr Handy. Außerdem fuhren 20 Fahrzeugführer zu schnell. Ein Fahrlehrer muss zudem mit einer Anzeige rechnen, da er nicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung während der Fahrstunde mit einem Fahrschüler abgelegt hatte.

Das mobile Telefonieren oder das Schreiben von Nachrichten führt dazu, so Polizeikommissar Tjark Krüger von der Polizei Vorsfelde, dass der Fahrer für Augenblicke oder gar Sekunden sich vom Straßenverkehr ablenken lässt. Beim Autofahren sollte es selbstverständlich sein, dass der Fahrer seine volle Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr widmet. Schließlich hängt sein Leben und das Leben anderer von seinem Fahrverhalten ab. Neben "zu schnellem Fahren" oder "Alkohol am Steuer" gehört "Ablenkung" zu den hauptsächlichen Unfallursachen, erläutert Krüger als Einsatzleiter.

