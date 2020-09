Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Polizeibeamter bei Einsatz durch Kopfstoß verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Fichtestraße 16.09.20, 17.25 Uhr

Wegen eines tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte muss sich ein 21 Jahre alter Helmstedter strafrechtlich verantworten. Der 21-Jährige versetzte am späten Mittwochnachmittag einem 50-jährigen Polizeioberkommissar während eines Einsatzes einen Kopfstoß, so dass der Beamte nicht mehr dienstfähig war. Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Fichtestraße hatten um 17.25 Uhr die Polizei wegen Streitigkeiten mit dem 21-jährigen Nachbarn gerufen. Als die eintreffenden Beamten sich einen Überblick verschafften und auch das Gespräch mit dem 21-Jährigen führten, versetzte dieser unvermittelt den Kopfstoß. Der Oberkommissar erlitt eine blutende Platzwunde und versieht bis auf Weiteres keinen Dienst. Der Beschuldigte, dem daraufhin Fuß- und Handfesseln angelegt wurden, beruhigte sich im Polizeigewahrsam wieder, so dass er nach einer Blutprobe am späten Abend entlassen wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell