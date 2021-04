Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schraube vor PKW-Reifen

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstag, 17.04.2021, gegen 16:00Uhr, bemerkte ein Anwohner der Käthe-Kollwitz Straße in Euskirchen eine Schraube unmittelbar vor dem Reifen seines PKW, diese war so aufgestellt, dass sie sich beim Losfahren in den Reifen gebohrt hätte. Eine Überprüfung der in der Nähe abgestellten PKW ergab, dass bei weiteren vier Fahrzeugen ebenfalls eine Schraube vor einem Reifen aufgestellt war.

Hinweise bitte an die Polizei Euskirchen unter 02251/799-0 oder postselle.euskirchen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell