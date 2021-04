Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Wohnunsbeinbruch

53909 Zülpich-Füssenich (ots)

Am 16.04.2021 kam es in Zülpich-Füssenich zu einem versuchten Einbruch in der Brunnenstraße.

Zunächst durchsuchten die Täter offen stehende Gebäude und stellten diverse Gegenstände zum Abtransport bereit. Anschließend versuchten sie noch in das Wohngebäude einzubrechen, wodurch der Eigentümer auf die Täter aufmerksam wurde.

Daraufhin flüchteten sie und ließen die bereitgestellte Beute zurück.

