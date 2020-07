Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einschränkung der telefonischen Erreichbarkeiten des Polizeireviers Sassnitz

PR Sassnitz (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es aus technischen Gründen zu Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeiten des Polizeireviers in Sassnitz. Das Problem kann erst am Montag behoben werden. Aus diesem Grund wird darum gebeten, die Telefonnummer des PR Sassnitz unter 038392-307225 zu wählen. In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf der Polizei. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

