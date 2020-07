Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol- Kind verletzt (LK Vorpommern Rügen)

PR Sassnitz (ots)

Am 24.07.2020 gegen 13:20 Uhr ereignete sich auf der K3 ein Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol. Der 59-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Honda fuhr auf der K3 aus Richtung Parchow, in Richtung Lobkevitz. Auf dem Beifahrersitz befand sich die 9- jährige Enkeltochter und im Kofferraum der Familienhund. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort wurden beide Fahrzeuginsassen bereits im RTW behandelt. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr noch ca. 50 Meter weiter neben der Fahrbahn und kam dann an einem kleinen Baum, den er ebenfalls überfuhr, zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde zur Prüfung der Fahrtauglichkeit ein Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher durchgeführt. Der Fahrzeugführer wies einen Atemalkoholwert von 1,73 Promille auf, es wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme veranlasst. Er und seine deutsche Enkeltochter wurden mit dem Verdacht auf ein Schleudertrauma in das Sana-Krankenhaus nach Bergen verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst übernommen. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR. Die Ehefrau des Fahrzeugführers kam ebenfalls zur Unfallstelle und holte den Hund ab. Dieser schien körperlich unversehrt zu sein, zitterte jedoch stark.Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

