Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand zweier Fachwerkhäuser

Blankenheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.55 Uhr) hat in der Straße Unter dem Heltenbusch ein Reihenhaus (Fachwerkhaus) gebrannt. Der Brand griff auf ein benachbartes Fachwerkhaus über. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in den Wohnhäusern. Beide Wohnhäuser sind bis auf weiteres unbewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Brandermittler gehen von einem technischen Defekt aus.

