Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte nahmen am Sonntagnachmittag (13.06.2021) auf der Karlshöhe einen 62 Jahre alten Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, eine 41 Jahre alte Frau sexuell belästigt zu haben. Der 62-Jährige und die 41-Jährige lagen gegen 16.00 Uhr, offenbar nur wenige Meter voneinander entfernt, auf einer Liegewiese. Kurze Zeit später soll der Mann die Frau dann angestarrt haben. In der Folge griff er in seine Badehose, holte sein Geschlechtsteil heraus und fing an daran zu manipulieren. Die von der Frau alarmierten Polizeibeamten nahmen den 62-jährigen Mann daraufhin vorläufig fest. Nach Abschluss aller der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

