Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag (14.06.2021) in der Ostendstraße mutmaßlich ein geparktes Auto beschädigt und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Der Unbekannte beschädigte zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr den auf Höhe Hausnummer 58, direkt gegenüber der Haltestelle Ostendplatz, am Fahrbahnrand geparkten grauen BMW. Anschließend fuhr er in unbekannte Richtung davon. Am BMW entstand ein Schaden von zirka 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell