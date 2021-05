Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt berauschten Autofahrer ohne Führerschein in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Ein 25-jähriger Autofahrer aus Bochum hat am Dienstag, 4. Mai 2021, versucht, sich einer Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen. Polizeibeamte fuhren um 18.30 Uhr in einem Wohngebiet an der Johannes-Rau-Allee in Bismarck Streife, als ihnen der BMW des Bochumers auffiel, der mit auswärtigen Kennzeichen zügig in einer verkehrsberuhigten Anliegerstraße unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich, den Wagen anzuhalten und zu kontrollieren. Der 25-Jährige missachtete die Anhaltezeichen der Polizisten und flüchtete über innerstädtische Straßen in Richtung Norden. Die Beamten stoppten den BMW schließlich auf der Daimler Straße in Erle. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Bochumer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Kennzeichen an dem BMW waren für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest des 25-Jährigen verlief positiv. Die Beamten stellten den BMW sicher und nahmen den Bochumer mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 25-Jährige die Wache wieder verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Gegen den Halter des BMW leiteten die Beamten ebenfalls ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

